上海小區逾160棵樹 剪禿似毀林

【本報綜合報道】上海某小區內近日有超過160棵大樹的枝葉被全部剪去，原本高達20至30米的香樟樹如今幾乎僅剩5米高的主要樹幹。當地居民向內媒曝光事件，質疑形同毀林。浦東新區綠化市容局工作人員回應稱，小區內綠化一般由物業負責，相關修剪方案需大部分業主同意。居委會工作人員則解釋，因大樹過高遮擋陽光，遇颱風容易折斷，存在安全隱患，才會這樣修剪。

居委會指擋光 遇颱風易斷 內媒周一報道，浦東新區惠南鎮東城一個小區內，在每排居民樓周圍都種有粗壯的大樹，但經修剪後，大樹枝幹所剩無幾。綠化工程施工人員上周三修剪樹冠，不時有樹枝跌落地面。物業經理表示，修剪樹木的決定經過徵詢流程，符合規定，動用了16萬元人民幣（約18萬港元）的公共資金，用於處理樹枝產生的安全隱患。

至於為何實施過度修剪，居委會工作人員表示，社區內不少年老居民對陽光有比較強的需求，但香樟木長到跟樓一樣高，遮擋大量陽光，且有部分樹木的枝幹距離高層住戶的窗戶過近，也產生一定的安全隱患。去年打颱風時曾吹斷大樹，砸中居民的私家車，造成財產損失。