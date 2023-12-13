上海城隍廟傳破產 官方闢謠斥炒作

周邊商圈競拍失敗 自媒體混淆概念 內地網上近日流傳「上海城隍廟宣布破產，起拍價10億（人民幣，約11億港元）流拍」的消息。官方其後闢謠，指上述傳聞是自媒體炒作，通過混淆上海城隍廟地區與周邊新開發地產項目的關係，企圖獲取流量。上海闢謠平台發文澄清，核查發現上海城隍廟一般是指俗稱城隍廟道觀的宗教建築，不存在「破產」的說法。自媒體將宗教建築和附近商圈的概念混淆，試圖炒作城隍廟周邊商圈破產。

文章指出城隍廟的運作由上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司負責。緊鄰城隍廟的豫園商城區域，即以荷花池、湖心亭、九曲橋，以及繁華的商業街區等構成的上海老城廂文化商圈，這些項目是由其他公司或團體負責，與城隍廟經營無關，所謂「流拍」應是指上海城隍廟附近待開發的一個商業地產項目。文章批評自媒體以偏概全，用標題黨的方式帶節奏，吸引眼球。

有指起拍價過高致流拍 對於「破產」一說，上海豫園旅遊商城集團稱，現已停工的項目與其沒有任何關聯。據公開報道，流拍的商業地產項目暫名「豫城時尚改造項目」，因無力竣工驗收，今年10月9日項目第一次被公開在網上司法法拍平台競拍，惟未有買家出價，競拍失敗。

對於城隍廟周遭商圈「流拍」，有業內人士指出在目前整體市場環境低迷，很少有買家有足夠資金拍下項目。此外，零售地產項目十分考驗投資者的營運能力，而該項目的起拍價和債權較高，令大部分潛在買家選擇觀望。本報綜合報道