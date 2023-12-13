寧夏紀委前副書記 受賄1600萬元囚11年

【本報綜合報道】寧夏回族自治區紀委前副書記、自治區監委前副主任殷學儒受賄案，周一於銀川市中級人民法院一審公開宣判。他涉利用職務便利非法收受他人財物，為他人牟取利益，數額特別巨大，被判處有期徒刑11年，並罰款100萬元（人民幣‧下同，約110萬港元），追繳違法所得及孳息。

另罰款110萬 經審理查明，殷學儒2004年至今年在擔任固原市人民檢察院黨組書記、檢察長、寧夏回族自治區人民檢察院副檢察長、寧夏回族自治區紀委副書記、監委副主任等職務期間，利用職務便利及其職權、地位形成的便利條件，通過給相關單位、企業主要負責人打招呼，為寧夏然爾特實業集團有限公司等單位及個人在企業經營、工程承攬、項目審批、工程款撥付等事項上牟取利益，收受財物折合共計1,453萬多元（約1,600萬港元）。

法院審理認為，銀川市人民檢察院指控殷學儒犯受賄罪的事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立。殷學儒如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，涉案款物部分已追回。