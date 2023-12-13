解密東京審判法官 助研南京大屠殺
【本報綜合報道】今日為第10個南京大屠殺死難者國家公祭日，江蘇南京大學教授、侵華日軍南京大屠殺史研究會會長張生近日發現並公布遠東國際軍事法庭庭長威廉‧韋伯的個人檔案，專家認為這有助促進南京大屠殺史研究進一步深入。
美、中、英、蘇等11國於1946年5月3日至1948年11月12日，在日本東京開設遠東國際軍事法庭，審判二戰中日本甲級戰犯，澳洲法官韋伯擔任庭長。張生表示，此次發現的檔案主要有4部分，包括韋伯起草的遠東國際軍事法庭憲章、判決書草稿文件、與法庭相關人士的書信往來、多個戰犯具體案例。他指出，東京審判後韋伯返回澳洲，去世前把自己一生高光時刻的相關檔案結集保存，但很長時間無人問津，未能發揮應有的研究價值。
紀念館藏累計19萬件
內媒昨日報道，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館各類藏品總量已達19.3萬件（套）。自2014年設立首個國家公祭日以來，紀念館新增860件文物，其中一級文物有63件、二級文物有204件、三級文物有593件。
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