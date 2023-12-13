解密東京審判法官 助研南京大屠殺

美、中、英、蘇等11國於1946年5月3日至1948年11月12日，在日本東京開設遠東國際軍事法庭，審判二戰中日本甲級戰犯，澳洲法官韋伯擔任庭長。張生表示，此次發現的檔案主要有4部分，包括韋伯起草的遠東國際軍事法庭憲章、判決書草稿文件、與法庭相關人士的書信往來、多個戰犯具體案例。他指出，東京審判後韋伯返回澳洲，去世前把自己一生高光時刻的相關檔案結集保存，但很長時間無人問津，未能發揮應有的研究價值。