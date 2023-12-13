河南暴雪塌油站頂棚 傳壓中職員
【本報綜合報道】內地多地近日下起暴雪，有網民周一發影片稱，河南省禹州市某油站頂棚被大雪壓毀。禹州市應急管理局同日稱事件屬實，但未透露事故有沒有造成傷亡。
網傳影片顯示，位於禹州市無梁鎮姚店村的京華石油城加油站，其頂棚垮塌至地面，只剩下6根支柱挺立，現場有運油車和消防救援車輛停泊。內媒其後聯絡到該油站附近的汽車維修店老闆求證，對方指事發前一晚9時起當地開始下大雪，到事發當日上午積雪約10厘米，上午6時許油站頂棚被大雪壓毀。該老闆還表示，當時有人剛好入完油離開，油站頂棚便塌下來，壓中一名職員。
曾發黃色預警
禹州市應急管理局工作人員回應稱，該油站被大雪壓毀屬實，事故已處理；對於事發時間、傷亡情況等，則稱不便透露，以官方通報為準。河南省氣象台周日晚7時30分曾發布暴雪黃色預警，預計當晚8時至周一上午8時，黃河以北和三門峽、洛陽、鄭州、開封、商丘西部、周口西部、許昌、平頂山西部和北部、南陽北部部分縣市將出現5毫米以上降雪，部分地區降雪超過10毫米。
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