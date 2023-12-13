河南暴雪塌油站頂棚 傳壓中職員

【本報綜合報道】內地多地近日下起暴雪，有網民周一發影片稱，河南省禹州市某油站頂棚被大雪壓毀。禹州市應急管理局同日稱事件屬實，但未透露事故有沒有造成傷亡。

網傳影片顯示，位於禹州市無梁鎮姚店村的京華石油城加油站，其頂棚垮塌至地面，只剩下6根支柱挺立，現場有運油車和消防救援車輛停泊。內媒其後聯絡到該油站附近的汽車維修店老闆求證，對方指事發前一晚9時起當地開始下大雪，到事發當日上午積雪約10厘米，上午6時許油站頂棚被大雪壓毀。該老闆還表示，當時有人剛好入完油離開，油站頂棚便塌下來，壓中一名職員。