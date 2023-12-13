雨雪寒潮夾擊多地 河南醉漢街頭凍死

北京、天津、河南等地周日起迎來今冬首場顯著降雪，中央氣象台昨日預計，今日至周五、明日至周六中東部將分別再次出現大範圍雨雪和寒潮天氣。其中華北、黃淮的強降雪落區與周日出現強降雪的區域高度重疊，日降雪量具有一定極端性。河南一名民眾酒後醉倒路邊，而活活凍死。

內蒙古華北降溫14℃ 據預測，今日至周五遼寧、吉林、山西、河南局部地區有大暴雪，陝西、山西、河南等地部分地區有凍雨；上述地區累計降雪量5至15毫米，局部可達20至35毫米，新增積雪3至15厘米，局部可超過20厘米。主要降雪區位於陝西及華北地區，至周四範圍擴大到更多地區，內蒙古、華北、吉林、遼寧等地日降雪量具有一定極端性。新一股寒潮明日起將影響全國大部分地區，內蒙古、華北、東北、江南、華南等地部分地區降溫幅度可達14℃以上，華北、黃淮等地最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

河南濮陽市台前縣吳壩鎮一名40多歲男子於周日晚上9時許回家後，又獨自騎電動車出外喝酒，當時正值河南多地突降大雪，天氣驟然變得異常寒冷。男子最終在離家10多公里的地方倒下。有村民翌日發現一名身穿黑色衣褲的男子倒在路邊一處雪窩，身體早已僵硬，旁邊還停着一輛電動車。

公安接報後抵達現場，安排家屬領走死者遺體。由於死者生前所騎的電動車並未倒在地上，有網民猜測他可能在停車小便時，一不小心裁進雪窩中。吳壩鎮派出所所長指，初步調查顯示死者因喝酒醉倒路邊凍死，提醒民眾在冰雪天氣下勿酒後獨自出行。飲酒過量會導致人體脫水、血壓下降、肝臟負擔加重等問題，酒精中毒嚴重可能引發惡心、嘔吐、昏迷甚至死亡。事件中的死者可能酒後失去控制行為能力，導致在低溫中倒地。本報綜合報道