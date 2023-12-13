台中校當共諜誘同袍洩密 被促從重量刑

【本報綜合報道】台灣國防部軍聞社一名孔姓中校遭大陸金錢誘惑，2006年起以免費招待到越南旅遊為號召，3度誘使軍官同袍提供情報給大陸，惟都因故未得逞，但孔仍獲取約60萬元新台幣（約14.8萬港元）報酬。桃檢周一偵結，依貪污、違反國家安全法等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

未得逞 大陸仍付14萬元

當局去年2月破獲金門縣安全旅行社邵姓負責人共諜案後，發現軍聞社孔姓中校也被邵男拉入，2006年起遭大陸情報單位以金錢利誘吸收代為發展組織，利用擔任現役軍人機會，接觸現役、退役軍官，免費招待境外旅遊，誘使軍中同袍出境，提供大陸地區情報單位接觸、吸收軍官機會。檢調接獲情報，由桃園地檢署檢察官李韋誠指揮法務部調查局國家安全維護工作站，長期縝密搜證，發動數波搜索逮人，但孔姓中校接觸的軍官並未應允或因故未成行而未能得逞，經辦案團隊即時查獲，防堵安全破口。