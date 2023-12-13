台駐美代表抵華盛頓履新

【本報綜合報道】台灣新任駐美代表俞大㵢周一抵達華盛頓履新，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）前往接機。俞大㵢希望，未來持續深化台美關係，工作將聚焦安全等方面；又稱大陸對台灣的打壓從未停止，會與美討論如何防止外來勢力影響台灣選舉。

指北京軍事經濟礙台發展

原任台駐歐盟兼駐比利時代表的俞大㵢，接替蕭美琴就任台駐美代表，周一由布魯塞爾直飛華盛頓，數十名僑胞到機場迎接。俞大㵢表示，台美關係是國際關係非常重要的一環，他會在既有基礎與代表處團隊合作下，共同推動台美關係。其未來工作主軸是安全、經貿合作與台灣國際空間，包括確保台海和平穩定，提升台灣自衞能力、持續推動21世紀貿易倡議與避免雙重課稅，拓展台灣國際空間，會與美方持續溝通。