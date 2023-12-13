內地加強幫扶受貿易限制企業

【本報綜合報道】內媒周二報道，國務院辦公廳日前印發《關於加快內外貿一體化發展的若干措施》，從促進制度銜接、優化發展環境等5方面提出18條措施。

當中包括支持台資企業拓展大陸市場，支持港澳企業拓展內地市場；並對受到國外不合理貿易限制措施影響的企業加大幫扶紓困力度，支持其內外貿一體化經營。

加快內外貿一體化發展 該措施提出對標國際先進水平，建立完善國際標準跟蹤轉化工作機制，轉化一批先進適用國際標準，不斷提高國際標準轉化率；並力求打通阻礙內外貿一體化的關鍵堵點，助力企業在國內國際兩個市場順暢切換。主要方面包括促進內外貿規則制度銜接融合，促進內外貿市場通路對接，優化內外貿一體化發展環境，加速重點領域內外貿融合發展，以及加大財政金融支持力度。

具體措施包括促進內外貿檢驗認證銜接等，深化共建「一帶一路」、《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等架構下檢驗檢疫、認證認可國際合作，推動內地和港澳地區檢測認證規則對接和結果互信互認，推進「灣區認證」。

其他措施還有加強知識產權保護，完善內外貿信用體系，加強與境外港口跨境運輸合作，深化內外貿一體化試點等。