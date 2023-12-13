習近平抵河內與阮富仲會談

【本報綜合報道】中共中央總書記、國家主席習近平周二至周三對越南進行國事訪問，其乘坐的專機周二中午抵達越南首都河內，他的夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪等同行。習近平當日下午與越共中央總書記阮富仲，在河內越共中央駐地舉行會談。

習近平抵埗後發表書面講話，指越南是亞洲重要國家和東盟重要成員國，國際和地區影響力與日俱增，中方把對越關係放在周邊外交的優先方向。他期待以此訪為契機，跟越南領導人就中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推動雙邊關係進入新階段。

6大領域推動戰略合作 習近平當日下午與越共中央總書記阮富仲，在河內越共中央駐地舉行會談，習近平指中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段。在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。

習近平此行還將跟越南國家主席武文賞舉行會談，並會見越南總理范明政、國會主席王庭惠。雙方將探討提升中越關係新定位，聚焦政治、安全、務實合作、民意基礎、多邊、海上問題6大領域，推動兩國全面戰略合作。中國駐越南大使熊波曾表示，雙方今次將簽署多項合作文件。