美稱將強力應對華為晶片技術突破

【本報綜合報道】美國商務部長雷蒙多周一接受英美傳媒訪問時提到對中國出口晶片問題，對於如何應對中國近期在晶片製造領域取得突破，她指華府會盡可能採取最強力的行動來保護國家安全。中國外交部昨日批評美國對華的晶片出口管制，是濫用出口管制措施，嚴重損害華企正當權益，不利全球晶片產供鏈穩定，違反市場經濟和公平競爭原則；又指美方多次表示無意對華脫鈎或阻撓其經濟發展，應將這些承諾落到實處。

被美國列入黑名單的中國科技巨企華為早前與中芯國際合作，開發了具相對先進處理器的Mate Pro 60智能手機，意味華為的生產能力比想像中更先進。雷蒙多表示，每當看到令人擔憂的事情，美方都會大力調查，直言事態發展令人深感擔憂，但她不願證實美方是否正式調查華為，僅稱會在可能範圍內採取一切最強而有力行動來保護美國。美國商務部工業和安全局則指，正調查華為手機配備的7納米晶片。至於美國是否正與荷蘭協作調查中芯國際晶片，雷蒙多再次拒絕證實，並指會與盟友討論進行調查工作，美方一直與荷蘭保持定期聯絡，話題不局限這項調查。

指英偉達可對華出售AI晶片 此外，雷蒙多透露上周曾與美國晶片商英偉達始創人兼行政總裁黃仁勳，討論向中國出售人工智能（AI）晶片問題，黃仁勳表明英偉達不想破壞規則，會與美國政府合作。雷蒙多指出，多數AI晶片用於商業應用，所以英偉達可以、將會亦應該向中國出售AI晶片，但不能向中國出口最複雜和處理能力最高的AI晶片。另外，雷蒙多稱美國對中國尚未恢復接收波音客機付運感失望，她表示會繼續促請中國解決此事。

另一邊廂，正在荷蘭進行國事訪問的南韓總統尹錫悅周一表示，將會進一步推動南韓和荷蘭深化半導體合作關係，建構兩國「半導體同盟」。