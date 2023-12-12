兩岸國際

大學展散失先秦禮書
清華大學前日在北京舉辦《清華大學藏戰國竹簡（拾叁）》成果發布會，公布收藏於清華大學的珍貴戰國竹簡的最新研究成果。新整理出的5篇竹書均為傳世文獻未見佚籍，其中兩篇竹書為首次在戰國竹書中發現散失的先秦禮書。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc