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大學展散失先秦禮書
清華大學前日在北京舉辦《清華大學藏戰國竹簡（拾叁）》成果發布會，公布收藏於清華大學的珍貴戰國竹簡的最新研究成果。新整理出的5篇竹書均為傳世文獻未見佚籍，其中兩篇竹書為首次在戰國竹書中發現散失的先秦禮書。
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