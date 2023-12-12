兩岸國際

意國兩列車相撞17傷

意大利一輛高速列車和一輛區域列車，周日晚在北部博洛尼亞駛往里米尼的線路上迎面相撞，造成至少17人受輕傷。意大利鐵路公司發言人指，傷者傷勢較輕，大部分為擦傷，已對事發原因展開調查。消防部門發布事故發生後的照片可見，區域列車的車頭遭受輕微損毀。（綜合報道）
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