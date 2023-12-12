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自衞官認殺京都老翁
日本京都市82歲老翁岡田好次郎本月初被殺害，當地警方周日拘捕21歲自衞官水島千翔，並在他的背包中搜出一把長約10多厘米的刀，懷疑是案中兇器。疑犯承認犯案，向警方供稱不認識死者，目標可以是任何人；警方正調查犯案動機。（綜合報道）
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