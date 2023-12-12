駐韓美軍F16墜毀 機師逃生

【本報綜合報道】南韓傳媒昨日報道，一架駐韓美軍的F16戰機當日早上在全羅北道群山市墜毀，機師成功逃生並獲救，事發原因目前未明。北韓勞動黨機關報《勞動新聞》同日刊文，批評美韓軍演及韓軍演習是發動戰爭挑釁，只會加速自取滅亡。

報道引述南韓和美國軍方消息人士指出，該F16戰機昨日早上9時許從群山空軍基地起飛，並於附近訓練，期間在黃海墜毀，機師緊急逃生。韓軍消息人士表示，機師在海上獲救時處於清醒狀態。群山空軍基地目前由南韓空軍和駐韓美軍第七航空隊聯合使用，位於首爾以南約178公里。

朝官媒炮轟美韓演習挑釁 另一方面，《勞動新聞》稱傀儡匪幫（南韓）與其主子（美國）完善聯合作戰態勢，執意為挑起戰爭而肆意妄為。文章列舉美韓聯合空中演習、聯合指揮所演習、聯合海上演習、西北島嶼防禦綜合演習等，形容是如實反映傀儡們瘋狂地熱衷於戰爭。文章把南韓國防部長申源湜、聯合參謀本部議長金明秀強調的「立即堅決應對北韓挑釁」，定性為好戰性妄言。

文章聲言，傀儡匪幫倚仗美國追求侵朝野心，走上對峙和戰爭之路，只會加速其自取滅亡。分析認為，北韓上述主張意在半島局勢惡化的責任轉嫁給韓方，為其核導研發及武力挑釁製造藉口。南韓統一部發言人具炳衫回應指，朝鮮半島緊張局勢升級的責任在於北韓，並對朝方一味批評韓方採取的正當防衞措施深表遺憾。