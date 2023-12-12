學生工人簽證將收緊 澳洲冀減50％流入移民

澳洲內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）昨宣布，將收緊針對國際學生及低技能工人簽證規定，計劃未來兩年內的移民人數減少到過去一年的一半。根據新政策，國際學生需在英語測試中考取更高成績，從目前要求國際英語水平測試（IELTS）最少5.5分提高至6分，申請修讀研究生簽證學生則從原來要求的6分提高至6.5分。

澳洲去年增加年度移民人數，旨在協助主要企業招募員工，而2022至2023年度的淨移民人數達到創紀錄的51萬人高峰。奧尼爾指其中大部分為國際學生，政府預計在2024至2025年度及2025至2026年度，將移民人數大幅減至約25萬，與新冠疫情前水平相若。

持連續學生簽證增逾3成 澳洲政府指，國際學生及畢業生在移民人數中佔比最高，其中逾10.8萬名留學生逗留澳洲5年或以上，且愈來愈多留學生申請多於一個學生簽證，去年持連續學生簽證並逗留的人數增加超過三成，達15萬人。新措施將終止允許學生延長逗留時間的規定，將針對申請第二次留學簽證人士作更嚴格審查。

為高技能工人設新專業簽證 此外，政府將為高技能工人設立新的專業簽證，取代現有的臨時技能短缺簽證，處理時間縮短至一周，提高人才短缺行業競爭力，及時增添人手。新簽證共分為3個技術等級，第一為針對專業技能人士，除貿易工人、司機、勞工及機械操作員外，其他年薪達13.5萬元（澳元‧下同，約69.1萬港元）人士均可申請；第二則是滿足勞動力需求的核心技能，政府會因應勞工市場情況，定時更新名單；最後一種則是基本技能途徑，旨在填補低收入工種勞動力短缺問題。

奧尼爾表示，政府的針對性政策改革已為淨海外移民帶來下行壓力，未來將進一步降低人數，以實現移民體系最佳平衡。總理阿爾巴內塞日前曾指，澳洲移民人數需回落至可持續水平，形容移民系統已達到崩潰狀態。

當地不少機構對政府的移民新政表示歡迎。然而，學生住宿委員會警告政府切勿任意減少國際學生人數；地產委員會集團也指出，國際學生每月在當地花費約4,000元（約2萬港元），此外每年還吸引30萬遊客來訪，因此應投資專門建造的學生宿舍，將留學生從租賃市場中剔除。本報綜合報道