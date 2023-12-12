和平獎伊朗得主被囚 子女代領

【本報綜合報道】51歲伊朗人權活動家穆罕默迪（Narges Mohammadi）奪得本年度諾貝爾和平獎，但因被囚而無法到挪威親身領獎，周日由其子女代為領獎和宣讀得獎感言。她在監獄寫下並偷偷帶出的訊息中，譴責伊朗暴虐且反女性的宗教政府。

譴責政府暴虐反女性 穆罕默迪發起反對強制婦女戴頭巾和死刑的運動，2021年起被關在德黑蘭監獄。她兩名孩子、與父親流亡法國巴黎的17歲雙胞胎阿里（Ali）和基亞娜（Kiana），在挪威奧斯陸市政廳代表母親接受和平獎，並發表設法從監獄偷偷帶出的得獎感言。

兒女宣讀穆罕默迪在「監獄冰冷高牆背後」寫下的訊息：「我是一名中東婦女，出身的地區儘管擁有豐饒的文明，現在卻深陷戰爭、恐怖主義之火，以及極端主義之中。通過堅持不懈，伊朗人民將消除阻礙和專制主義。毋庸置疑，這是肯定的。」

近數十年來，穆罕默迪多次被捕和遭定罪，阿里及基亞娜已經有將近9年未見過母親。基亞娜向記者表示，她個人相當悲觀，但是阿里說他仍然非常、非常樂觀。