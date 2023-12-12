特朗普拒為欺詐案再出庭

【本報綜合報道】美國前總統特朗普周日表示，翌日不會再就民事欺詐訴訟在紐約出席聆訊，形容案件是徹底的選舉干預。

狠批選舉干預 特朗普在旗下社交網Truth Social發文，表示上月已經非常成功且確鑿地作證，認為毋須再這樣做，也有專家作證稱並未在其財務報表發現任何欺詐證據，直言這除了是一次政治迫害外，已經無甚麽可說。紐約州檢察總長詹樂霞發表聲明，表示無論特朗普是否再次作證，檢方已經證明他犯下多年金融欺詐行為，並為自己和家人謀取利益，強調無論對方如何試圖分散大眾注意力，事實都不會說謊。

詹樂霞去年發起該訴訟，指控特朗普及其家族涉嫌虛報誇大資產價值，獲取優惠貸款和稅務優惠，要求判處對方至少罰款2.5億美元（約19.5億港元），並禁止他在紐約經營企業或持有房地產。特朗普此前出庭作證時，經常表現出具挑釁及好鬥態度，除了捍衞其財富及否認罪行外，更多次與法官爭執，批評對方態度極其敵對，同時指摘詹樂霞操縱政治。