開戰以來 逾5000以軍負傷

【本報綜合報道】以色列傳媒上周六報道，以色列國防軍在持續兩個月的巴勒斯坦加薩地帶戰事中，超過5,000人負傷，當中逾2,000人由國防部認定為殘廢傷兵。

超過2000人為殘廢傷兵 以色列國防部殘疾康復科副主任盧里亞（Limor Luria）表示，傷兵人數之多前所未見，大部分人傷勢嚴重，無法自行洗澡及走動。衞生官員急於讓傷兵出院，以便接收更多傷員。超過58%傷兵手腳嚴重受傷，有人需要截肢。大約12%傷兵有脾臟、腎臟損傷、內臟破裂。此外，7%士兵出現心理困擾，創傷後壓力症候群和其他創傷有關病例將在未來數個月飊升。

殘疾康復科主任卡利曼（Idan Kaliman）稱，急救人員和士兵自戰爭開始以來，就一直目睹可怕景象。他指自獨立戰爭以來，以色列從未經歷過如此嚴重的創傷，預料創傷問題將在一年內席捲全國。以色列傳媒上周三報道，數百名以軍士兵眼部嚴重受傷，部分人失去一隻眼或完全失明。根據以軍數字，迄今共420名士兵陣亡。