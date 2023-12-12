以軍攻入加薩 累計1.8萬巴人亡

【本報綜合報道】以色列國防軍與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯分子持續戰鬥逾兩個月，以色列主戰坦克周日進行重大新攻勢，攻入加薩地帶南部地區主要城市汗尤尼斯市中心。加薩地帶衞生部門表示，衝突至今約有18,000名巴人死亡。

南部汗尤尼斯市中心失守 周日破曉時分，汗尤尼斯市中心一間警察局附近，可以聽到機關槍不斷發射的聲音。除了乘坐驢車的一名老婦和一名女孩，街道上空無一人。該市收容數十萬名來自加薩地帶其他地方的平民，如今爆炸聲隆隆作響，白色濃煙瀰漫城市上空。

以色列國防軍周日通報，過去一天再攻擊逾250個哈馬斯目標。以色列國家安全顧問估計，已經殺死7,000名哈馬斯分子。以色列總理辦公室指，加薩地帶仍然有137名以色列人質，相信其中20人已經死亡。

斡旋以哈的卡塔爾政府表示，繼續尋求再次停火，但交戰雙方沒有相同意願，以色列持續轟炸加薩地帶亦減低取得成功的機會。聯合國秘書長古特雷斯表示，不會放棄呼籲停火。