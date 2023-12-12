以軍改變戰略 先活捉哈馬斯領袖

以色列在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動持續兩個多月，地面戰由北部地區擴至南部地區，繼續追擊回教激進組織哈馬斯的勢力。美國傳媒周日報道，以色列現時的作戰目標變為活捉或擊殺哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）；總理內塔尼亞胡聲言敵人的末日即將到來，哈馬斯表明談判是人質獲釋的唯一方法。

報道引述以色列官員指出，以色列相信消滅辛瓦爾及其親信，有助加快哈馬斯在軍事層面的瓦解及盡快結束戰事。以色列國防軍最近一周在加薩地帶的行動，集中在南部地區主要城市汗尤尼斯，情報部門相信辛瓦爾在戰爭初期逃出北部地區加薩城，並藏身在汗尤尼斯地道網絡。

內塔尼亞胡上周三宣稱，士兵包圍辛瓦爾在汗尤尼斯的住所，當事人不在屋內，他揚言對方「可以逃跑及躲藏，但我們會找到他」。

以高官指敵方作戰營士氣減 以色列一名高級國防部官員表示，在汗尤尼斯的作戰目標是不論辛瓦爾是生是死都要俘獲他，「我們需要移除他，這是目標及可能實現，哈馬斯作戰營士氣正在減弱」；又稱不論辛瓦爾有否被消滅，「我們將瓦解他們（哈馬斯），但殺死他（辛瓦爾）令此事更快成真」。以色列國防軍發言人哈加里上周六聲稱，有被俘獲的哈馬斯指揮官接受問話時，指摘辛瓦爾在內領導層脫離現實，躲藏地道無視地面情況。

辛瓦爾現年61歲，在汗尤尼斯出生及長大，哈馬斯1987年成立以來，他一直是該組織軍事力量成員，並領導一個反情報分支組織；1989年因殺害被指為以色列刺探哈馬斯情報的巴人，被以色列法院判處終身監禁，直至2011年獲釋。報道提到辛瓦爾在囚期間，不但成為獄中哈馬斯囚犯領導人，更學習希伯來文及研究以色列社會與政治。他出獄後在哈馬斯的地位迅速提升，2017年獲選成為在加薩地帶的領袖。

哈馬斯今年10月7日對以色列發動大規模襲擊，辛瓦爾與親信被指是幕後黑手，他們在加薩地帶的地道控制組織行動，包括與以色列的人質談判。報道指出，辛瓦爾2021年連任後加強對組織領導層的控制，並削弱組織在卡塔爾及黎巴嫩的領導層。

哈馬斯倡談判 尋求釋放人質 另一方面，內塔尼亞胡周日表示，戰爭來到終結哈馬斯的開端，他又向哈馬斯恐怖分子喊話，「結束了，別為辛瓦爾捐軀，現在投降」。哈馬斯軍事分支卡桑旅同日表示，除非以色列投入有條件的囚犯換人質協議談判，否則無法取回人質；又稱恢復戰鬥10天以來，有180輛以色列運兵車、主戰坦克、推土機遭部分或全部摧毀。本報綜合報道