埃及大選 現任總統強勢

西西

【本報綜合報道】埃及總統選舉周日起展開為期3天的投票，本次共有4名候選人，包括現任總統西西，他勢如破竹、勝券在握，外界預料順利連任。

以哈衝突下 停競選活動 選舉結果下周一公布。由於其他3名候選人皆不是政壇知名政治人物，因此西西相信可以展開第3個總統任期；其競選活動負責人法齊（Mahmoud Fawzi）在競選活動展開後翌日召開記者會，表示以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯衝突升級，因此要暫停所有競選活動，以避免有心人利用此一問題進行選舉宣傳。

西西陣營指示捐獻者把競選捐款，直接捐給「在加薩地帶的巴勒斯坦兄弟姐妹」。法齊又呼籲，希望其他所有候選人也對競選活動採取同樣的行動，減少競選費用，並幫助在加薩地帶的巴勒斯坦人民。

西西現年69歲，2013年擔任國防部長兼陸軍總司令期間，發動軍事政變推翻時任總統穆爾西，2014年在總統選舉以97%高票當選，2018年成功連任。他之後提出修憲，把總統任期由4年延長至6年，令他得以尋求第3個任期。