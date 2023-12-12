阿根廷新總統：要為痛苦緊縮做準備
【本報綜合報道】阿根廷新任總統米萊周日宣誓就職，他發表講話時警告，要為痛苦緊縮措施作好準備。由於國庫空虛，他尋求削減開支、遏制3位數通貨膨脹率，並表示數天內向國會提出首波措施。
53歲自由主義經濟學家米萊打破傳統，在國會台階上對數以千計揮舞旗幟、高呼「自由」和「電鋸」的支持者發表就職演說；「電鋸」是競選期間訴求削減開支的象徵性權力工具。強調歷任領導人把歷朝最差遺產留給他，高喊沒錢，矢言終結歷任領導人超支導致的數十年頹唐狀況，「底線就是，除了緊縮之外別無選擇、除了電擊治療之外別無選擇……我們知道短期內形勢將會惡化，然後我們的努力將會開花結果」。從原本18位閣員大幅瘦身後，9位內閣部長稍後在他監誓之下宣誓就職。
該國通脹達140%
阿根廷最新通貨膨脹率達140%，40%人口生活在貧困之中。分析警告，政府外匯儲備深陷赤字，這個負債纍纍的國家幾無信貸選項。米萊警告，對拉丁美洲第3大經濟體阿根廷削減開支的幅度，相當於國內生產總值5%。
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