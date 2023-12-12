阿根廷新總統：要為痛苦緊縮做準備

53歲自由主義經濟學家米萊打破傳統，在國會台階上對數以千計揮舞旗幟、高呼「自由」和「電鋸」的支持者發表就職演說；「電鋸」是競選期間訴求削減開支的象徵性權力工具。強調歷任領導人把歷朝最差遺產留給他，高喊沒錢，矢言終結歷任領導人超支導致的數十年頹唐狀況，「底線就是，除了緊縮之外別無選擇、除了電擊治療之外別無選擇……我們知道短期內形勢將會惡化，然後我們的努力將會開花結果」。從原本18位閣員大幅瘦身後，9位內閣部長稍後在他監誓之下宣誓就職。