向民眾稱戰事樂觀 澤連斯基惹議

【本報綜合報道】烏克蘭在今年夏天對俄羅斯的反攻行動中，未有取得自己及西方國家預期的戰果，並隨着冬季來臨而再次承受俄方大規模空襲。惟總統澤連斯基在每天向國民發表的例行講話中，仍然表示樂觀及有進展，被質疑是脫離戰場現實。

自俄羅斯去年2月24日對烏克蘭發動全面戰爭後，澤連斯基無間斷每天向國民發表講話，內容主要是讚揚士兵在前線作戰、慶祝取得戰果、表達堅決抗俄侵略的決心。英國傳媒周一引述對烏克蘭政府溝通策略知情的人士報道，澤連斯基的訊息一直是「我們有進展」，旨在維持境內外的樂觀情緒，並限制及審查不利烏方的消息。

惟烏克蘭今年夏天對俄羅斯的反攻行動，取得的軍事成就並不多，更面對西方國家的支援力度減少，這令澤連斯基的溝通策略，在總統府及軍方領導層之間產生分歧。一名與總統溝通策略有關的人士直言，「我們需要添加更多的真實性」；軍方領袖認為，官方訊息與戰場形勢的差距失去說服力，無法鼓舞國民或西方國家盟友。

一名烏克蘭官員強調，「假如我們悲觀，可以預期人們停止在烏克蘭發展生意業務、停止繳稅，我們將沒有足夠資金繼續戰鬥」。前國防部長列茲尼科夫一名顧問直言，為了令社會不白日做夢或過於樂觀，有必要停止對說出真相感到害怕；又提到西方國家民眾已經質疑，既然烏克蘭一直主張快將戰勝，為何需要他們出錢支援。