烏總統首到訪拉丁美洲 尋求支持

【本報綜合報道】歐美國家繼續「援烏抗俄」的決心動搖之際，烏克蘭總統澤連斯基周日遠赴阿根廷出席總統米萊的就職典禮，是自戰爭爆發以來首次出訪拉丁美洲，尋求區內國家繼續支持。他又與同場、態度親俄的匈牙利總理歐爾班短暫交談。

米萊上月當選總統後，澤連斯基致電感謝對方明確支援烏克蘭；米萊辦公室表示他願意主辦烏克蘭與拉丁美洲國家的峰會。烏克蘭把俄烏戰爭包裝為抵抗殖民者侵略，希望爭取有相同經歷的亞洲、非洲、拉丁美洲國家支持。澤連斯基在前往阿根廷途中，停留西非國家維德角與總理席爾瓦會談，在抵達布宜諾斯艾利斯後分別與巴拉圭、厄瓜多爾、烏拉圭的總統會晤，又與法國總統馬克龍通電話討論法方援助。

與歐爾班激辯 反對援助烏克蘭的歐爾班也出席米萊的就職典禮，烏克蘭傳媒報道，事後網上流傳的片段可見，澤連斯基與歐爾班激烈地討論，但外界無法知道對話內容。澤連斯基其後在即時通訊軟件發表聲明，表示當時「盡可能坦率地」與歐爾班對話，又透露對話內容涉及歐洲事務。歐爾班反對制裁俄羅斯外，亦威脅阻止烏克蘭加入歐盟。