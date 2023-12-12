拜登邀澤連斯基白宮對話 軍援抗俄續加碼

美國對烏克蘭援助資金被指數周內耗盡之際，白宮宣布總統拜登邀請烏克蘭總統澤連斯基周二來訪，雙方屆時討論烏方迫切戰爭需求，以及美方在這個關鍵時刻持續支援的重要性。惟反對「援烏抗俄」的匈牙利極右總理歐爾班，其盟友同日也在華盛頓與共和黨人會談，密謀推動結束美對烏的軍事支持。

這是澤連斯基自俄烏戰爭去年2月24日爆發後第3次訪問白宮，對上兩次分別是今年9月21日及去年12月21日，今次是他相隔不足3個月再次訪美。白宮在聲明表示，今次美烏元首會晤旨在強調當烏克蘭人民捍衞自身對抗俄羅斯殘暴入侵時，美國對支援他們的承諾是堅定不移，並提到俄羅斯最近加強對烏克蘭的導彈及無人機攻擊。

烏克蘭總統府表示，澤連斯基周一展開對美國的工作訪問，除了與拜登會面外，也主持一系列會議及談判，聚焦確保美國、歐洲、世界在支持烏克蘭對抗俄羅斯恐怖主義、強化以規則為基礎之國際秩序、尊重各國主權這三大方面的團結；此外，主要討論議題包括美烏繼續防務合作，特別是指定的武器及防空系統生產聯合項目。

澤連斯基將晤眾議院長 美國傳媒報道，美國國會參議院多數黨領袖舒默及少數黨領袖麥康奈爾邀請澤連斯基，周二早上在全體參議員出席的會議發表講話；在共和黨控制的眾議院，議長約翰遜同日也與澤連斯基會面。拜登政府要求國會批准向烏克蘭提供新一筆戰爭資金，總值614億美元（4,789億港元），但共和黨主張優先改革移民政策及邊境安全。美國國務卿布林肯周日重申援助烏克蘭的重要性，表示若不加強支援對方，「我們都知道會發生甚麼事」，俄羅斯總統普京不會收手並入侵其他國家；又稱烏克蘭至今已經奪回逾五成領土，現時在東部戰線及南部戰線展開激烈戰鬥。拜登上周三批評共和黨，願意向普京送上對方希望得到的禮物，以及放棄美國的全球領導地位。

匈牙利總理圖阻美援烏 與此同時，英國傳媒周日報道，美國保守派智庫傳統基金會周一起一連兩天在華盛頓舉行會議，出席人士來自匈牙利駐美國大使館及匈牙利國際事務研究所，後者由匈牙利外交部管理，第一天的小組演講主題關於烏克蘭戰爭及跨大西洋文化戰爭。共和黨消息人士透露，該黨國會議員在內部分出席者，獲邀參與翌日的閉門會議。

也有接近匈牙利駐美國大使館的消息人士聲稱，歐爾班有信心美國國會不會通過援烏法案，因此還試圖阻止歐盟援烏。歐爾班被視為普京在歐盟的最重要盟友，他一直批評歐美國家「援烏抗俄」，最近要求從歐洲理事會本月議程移除對烏的歐盟成員國資格討論，理由是烏克蘭「入歐」是沒有根據及準備不周。本報綜合報道

美國持續向烏克蘭提供軍事援助；圖為布拉德利步兵戰車。 歐爾班 美對烏安全援助內容