台男扮醫生 拍女患者私密照貼網

【本報綜合報道】台灣台南市一名從事醫療器材業務工作的男子，近日在社交平台自稱是醫生，貼出很多在醫院偷拍患者胸部等的私密照片，引起關注。台南警方上周六深夜到涉事男子家中搜索，並依妨害風化等罪逮捕他，他周日在律師陪同下錄口供。

涉事的洪姓醫材業務員在社交平台上自稱「白袍下的NTR-Dr.洛」，影射自己是台南某醫院的醫生，並貼出在醫院和診所拍攝女患者的私密處以及胸部，意淫別人的妻子。相關醫院及醫生上周五報案後，警方成立專案小組追查，經科技偵查鎖定38歲的洪男涉案。專案小組上周六將洪男帶回調查，並扣查手機、電腦、隨身碟等證物。

從事醫療器材銷售 常進出醫院 據報道，洪男是博士肄業，因從事醫療器材銷售，經常出入台南各大醫院，卻乘洽公之便進入診間偷拍患者，放上社交平台疑為好玩及賺取流量。警方指，他拍攝照片的時間和地點尚待調查釐清，將以涉嫌妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法等罪嫌，把他移送台南地檢署偵辦。事件揭發後，洪男緊急關閉相關社交帳號，並向妻子坦承所為。