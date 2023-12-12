廣州茶葉新品牌爆雷 涉款5.5億董事長被拘

高於入手價回收氹投資 逾500茶商落疊 廣東省廣州市芳村區一個茶葉新品牌近期「爆雷」（未能償付回報），該公司以承諾高於入手價回收誘導茶商投資，導致500多家茶商受騙，涉及金額高達5億元（人民幣‧下同，約5.5億港元）。相關茶葉單價暴跌逾10倍，參與的茶商損失慘重。近日多名茶商聚集在涉事品牌門店外，高聲齊呼「退錢」。

涉事品牌屬於廣州市昌世茶茶業公司，它從今年9月開始，在茶葉市場宣傳品牌存在巨大升值空間，引發投資熱潮。

昌世茶先推出4款茶葉產品，以沒有書面約定的回收價格吸引茶商參與，兩個月內將產品單價從每提（茶葉交易單位，每片重357克，每提7片）3萬元（約3.3萬港元）炒到逾7萬元（約7.7萬港元）。

沒人接盤 單價暴跌逾10倍 昌世茶其後再以高價推出第5款產品，茶商在上月29日以約5萬元（約5.5萬港元）的單價，購買了名為「昌世雄峰」的茶葉。但昌世茶吸收一筆資金後，突然沒人接盤，導致上述產品迅即崩盤，到本月1日單價跌至僅2,000元（約2,200港元）左右。昌世茶公司董事長陳世鴻於上周一下午，由警方帶離門店，今次成為芳村茶葉市場歷來最大宗糾紛。

芳村區頻現炒賣茶葉亂象 翻閱過往紀錄，芳村區頻現炒賣茶葉亂象，茶商大益於2021年販賣一款名為「倉頡茶」的茶葉，當時它的炒價幾乎是零售價的10倍，引起市場瘋搶，不少商家發現茶葉升值後，便不按訂單發貨，反而私下押貨，僅願意退回消費者本金，不少消費者不滿商家，前往堵塞茶商門口，引發多起暴力衝突事件，最終導致廣州市地方金融監管部門和公安部門介入調查。

當地業者指出，2007年左右有人在芳村炒賣茶葉，芳村最早的茶葉交易平台則是在2010年左右建立起來的。交易平台官網會顯示每一款大茶葉的詳細報價和價格走勢，會像股票一樣對每款茶葉每天的價格漲跌進行更新。而在另一個交易平台上，甚至有模仿股市「大盤指數」，該指數從2014年更新至今。本報綜合報道