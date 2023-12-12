女子控偏袒洋客 吉祥航空否認

一同遲到 對方可登機

事主賀女士（託稱）上周四表示，事發當日她託運的行李先到大阪，而她本人卻滯留在機場。她乘坐的吉祥航空航班原定登機口是浦東機場D64登機口，後來改成D60，但她卻沒有收到通知，工作人員卻說已派人逐一提醒。她曾詢問工作人員，為何她與另一名外籍旅客都遲到，對方能上機她卻不能。工作人員回應稱，因對方的行李沒拉下來。她再質問工作人員，是否因對方是外國人，又指出託運行李的人其實是她。