內地糧食總產量再創新高

【本報綜合報道】國家統計局昨日發布數據顯示，2023年內地糧食總產量達6,954億公斤，較去年增加88.8億公斤，增幅1.3%。內地糧食總產量再創歷史新高，也連續9年超過6,500億公斤。

內地今年實施新一輪糧食產能提升行動，全方位鞏固糧食安全根基，繼續提高小麥、稻殼最低收購價，完善玉米大豆生產者補貼，增加產糧大縣獎勵資金規模，擴大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施範圍，向實際種糧農民發放一次性補貼100億元人民幣（約110億港元），多措並舉提高農民種糧積極性。內地糧食播種面積達17.85億畝，較去年增加954.6萬畝，增幅0.5%。

產能提升行動見效

儘管華北東北部分地區今年發生洪澇災害，但內地大部分農區氣象條件總體有利於糧食作物生長發育和產量形成。今年開展糧油等主要作物大面積單產提升行動效果明顯，糧食單產每畝389.7公斤，每畝產量較去年增加2.9公斤，增幅0.8%。內地31個省區市中，有27個糧食增產。其中新疆通過調整種植結構，優化水資源配置，增加耕作和播種面積，令糧食增產逾30億公斤，山東、吉林、四川、遼寧、內蒙古、安徽糧食增產均超過5億公斤。