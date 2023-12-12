寒潮暴雪 京陸空交通受阻

山西高速路結冰 40輛車連環撞1死 北京、天津、山東、河南等地周日迎來今冬首場降雪。中央氣象台當日發出暴雪黃色和寒潮藍色預警，陝西、北京、河北、山東部分地區昨晚有大雪，其中山西南部、河南北部、遼寧東南部部分地區有暴雪。降雪導致京哈高速、京藏高速、京港澳高速部分路段發生交通事故，山西二廣高速忻州往大同方向疑因降雪結冰造成逾40車相撞，至少1死6傷。河南多地昨日宣布停課。

據氣象部門消息，從周日晚上7時至昨日上午6時，北京全市平均降雪量5.1毫米，城區平均5.8毫米；最大降雪為房山蒲窪9.8毫米。受降雪影響，北京公交集團昨日宣布，旗下206條巴士路線中184條停駛，16條只行駛部分區段，6條繞行飛站。受路面結冰影響，京平高速雙向吳各莊至市界路段封閉。鐵路部門對京廣高鐵上下行列車採取限速運行措施。首都機場昨日計劃升降航班1,100架次，截至早上7時已取消59架次。

河南中小學幼園局部停課 因擔憂出現降雪、大風、低溫等惡劣天氣，河南鄭州、安陽、新鄉決定全市初中、小學、幼稚園昨日上午停課，下午安排視天氣情況另行通知。山東濟南建議各機關及企事業單位昨實施彈性上下班，市民如無必要亦應盡量減少自駕出行。據天氣預報，北方地區未來數天氣溫料持續偏低，南方由昨日起也將出現「斷崖式」降溫，江南、華南部分地區或降溫6℃至12℃。

南方地區將冷暖大逆轉 隨冷空氣逐漸南下，氣象部門預測周四至下周日，東北、華北、黃淮等地的氣溫將持續偏低，北方大部分地區將在周五至周六降至冰點以下，最高氣溫10℃線退至江南中部，20℃線退至華南沿海，最低氣溫0℃線則會抵達長江沿線。南方地區周五後也將上演「冷暖大逆轉」，杭州、貴陽等地周六至下周日的最低氣溫可能今年下半年來首次跌破冰點。本報綜合報道