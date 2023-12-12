兩岸國際

武漢前副市長 涉違紀雙開

湖北省紀委監委昨日發布消息，湖北省紀委監委對武漢市人民政府前黨組成員、副市長王清華嚴重違紀違法問題立案審查調查，決定開除其黨籍及公職。調查指，王清華串供堵口、轉移隱匿證據，對抗組織審查；違規收受禮品、禮金；在幹部選拔任用和職工錄用等工作中，違規為他人謀取利益並收受財物。（綜合報道）
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