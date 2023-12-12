國安整治 阻地理資訊軟件竊密

【本報綜合報道】地理資訊數據是境外間諜情報機關情報竊密的重點，通過竊取高精度地理資訊數據，可以還原交通、能源、軍事等重要領域特定區域的三維地貌圖，為偵察監視、軍事行動提供關鍵支持。中國國家安全部昨日表示，一些別有用心的組織利用地理資訊系統軟件，圖竊取涉密敏感地理資訊數據，對國家安全帶來威脅和隱患。

防境外組織收集數據

中國國家安全部指出，地理資訊系統軟件具備地理資訊數據採集、儲存、分析、管理、共享等功能，能夠把採集的各類地理資訊標註在地圖，並根據需要分析和展示，坐標精度甚至能夠達到厘米級。個別境外組織、機構和人員企圖利用地理資訊系統軟件開展情報竊密活動，以便網絡攻擊及竊取數據。另有小部分用戶的數據安全意識薄弱，把城市管網、軍事目標、涉密單位的高精度地理位置坐標標註在地圖，產生嚴重失洩密風險。