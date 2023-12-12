美冀與華建機制 互換導彈發射訊息

白宮表示，上月的中美元首會晤同意進行軍備控制，並指示雙方高級官員採取後續行動。美方官員指出，通報發射導彈之所以重要，是因為中美有對等義務，必須說明自身行動；並稱中俄之間有類似協議，是因兩國意識到穩定的重要。官員指出，中美應該先制訂導彈發射通報框架等初步措施，才能夠建立信任關係。

中美上月初舉行有關核武管制的會談，重點討論如何降低誤判風險。但美方官員指，當時雖然已經事先把關切的議題交給中方，但仍然有好幾個議題是中方代表當時無權決定，因中方與會官員無一來自國防部或解放軍。美方官員又指，在未來的軍備控制談判中，人工智能的軍事使用規範將成另一關鍵議題。