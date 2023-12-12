中菲南海糾紛 京斥外部勢力慫恿滋事

【本報綜合報道】中國與菲律賓上周六及周日因南海主權爭議發生摩擦，中國軍媒昨日發文，表示菲律賓一連串侵權挑釁行徑，上演的是不折不扣的鬧劇，嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益；又認為菲方行徑與外部勢力挑唆慫恿脫不了關係，希望對方盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌，與中方共同維護南海和平穩定。

中國軍媒指出，中方在南沙群島仁愛礁等問題上保持極大的克制和耐心，通過多層級、多渠道與菲方保持密集溝通，但一段時間以來，菲方無視中方的善意和誠意，在外部勢力的挑唆慫恿下，派艦機衝闖中國南沙群島島礁鄰近海空域，甚至向非法「坐灘」的菲方軍艦馬德雷山號運送建築物資，圖以維修加固實現永久佔領仁愛礁。

中方批評菲方搞小動作玩花招探底謀利，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重侵犯中方主權、危害中方安全；個別霸權國家更為了搞大國競爭，千方百計在南海挑唆滋事、製造分裂、煽動對抗，甚至公然為菲非法侵權挑釁行徑站台背書。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，解放軍時刻保持高度戒備。

美日艦艇南海演練 菲律賓總統小馬可斯周日批評中方船隻過去兩天，對菲方船隻作出危險動作，公然違反國際法；強調菲律賓不會被嚇倒，中方的挑釁和侵略行為只會加強其保護國家主權和領土的決心。美國國務院發言人米勒同日指摘，中方船隻使用水炮並採取強行碰撞等鹵莽行動，對菲方船隻造成損害，呼籲中方停止破壞穩定和危險的行為。

南海局勢緊張之際，美國海軍昨日公布，瀕海戰鬥艦吉福茲號於上周四在南海某海域與日本海上自衞隊驅逐艦雷號舉行海上演習，展示反制地區威脅的聯合能力。中國國防部上周一表示，吉福茲號當天未經中國政府批准，非法闖入仁愛礁鄰近海域。