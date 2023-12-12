台大選編號抽籤日 陸航母駛近海峽中線

【本報綜合報道】台灣2024年總統選舉昨日上午進行候選人編號抽籤，民眾黨候選人抽獲1號，民進黨候選人為2號，國民黨候選人為3號。同日清晨，中國大陸海軍山東號航空母艦編隊由北往南貼近海峽中線以東航行，台灣傳媒指挑釁意味濃；台灣軍方運用聯合情報、監視、偵察手段掌握海空域動態，檢派適切兵力監控應對。

台候選人電視辯論將舉行 按照規則，各組總統、副總統候選人昨日上午10時各派一名代表到場抽籤。民眾黨總統候選人柯文哲親自抽籤，秘書長周台竹、競選辦總幹事黃珊珊陪同；蕭美琴代表民進黨抽籤，並由競選辦總幹事潘孟安陪同；國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康均未到場，由侯競選辦發言人李利貞代表。

蕭美琴抽籤後表示，前一天有人問抽到哪個號碼最好，她認為一切都是上帝安排和台灣人民祝福，很高興抽到「美德雙全，穩健向前」、代表着勝利的2號。柯文哲受訪時表示自己是西醫，不注重參選編號。至於單獨到場的李利貞抽到3號後，便叫出「總統票投3，做你的靠山」的口號。

台灣選委會周五將公告總統、副總統選舉候選人名單，3場總統侯選人電視政見發表會本月20日、26日、28日舉行；副總統候選人政見發表會本月22日舉行；總統、副總統候選人電視辯論會分別本月30日和下月1日舉行。