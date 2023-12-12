台軍官1.1億元受利誘叛逃 擬駕直升機降山東號

高檢署破陸諜網 媒體揭案情 台灣商人謝秉成接受中國大陸軍情人員指示，在台灣建立共諜網絡，吸收和拉攏當地多名軍官刺探和收集國防機密。台灣高檢署今年7月破獲這宗近10年來最大的軍中共諜網，台灣傳媒昨日報道內情，包括中國大陸以1,500萬美元（約1.17億港元）作酬勞，計劃讓涉案台軍中校駕直升機「叛逃」並降落解放軍航空母艦，最終未能夠成事。台灣國防部同日回應表示，已經做好安全管控。

台灣傳媒引述檢方偵查報道，負責北部防衞的陸軍航空特戰指揮部一名謝姓中校軍官被謝秉成吸收，交付漢光演習有關601旅兵推等機密資料。謝姓中校曾經被邀請到泰國，與中國大陸兩名國家安全人員見面，對方承諾會為其妻兒取得泰國簽證，例如兩岸開戰時，其家人將能夠以泰僑方式優先撤離台灣，並且每月給予他約20萬元新台幣（約5萬港元），條件是謝必須駕駛CH47SD運輸直升機投靠中國大陸。

視像討論細節 行動前被捕 報道聲稱，解放軍航空母艦山東號今年6月底沿海峽中線通過台灣海峽時，謝秉成轉達陸方指令，要求謝姓中校駕直升機降落山東號。謝姓中校認為風險太高並未同意，陸方於是提高誘因，承諾只要事成，他可以獲得1,500萬美元報酬，確定執行任務前先付訂金100萬美元到200萬美元（約780萬港元至1,560萬港元）。謝姓中校大感心動，一度到台中與謝秉成透過視像與陸方討論行動細節，但台灣安全總隊及高檢署開展收網行動，該計劃實施前謝姓中校和謝秉成已經被捕。

台灣國防部表示，此案是該部門與國家安全單位接獲內部檢舉後，共同實施反情報調查，並函請司法機關偵辦，全案事先研究採取管控措施，降低損害。

台軍方稱全面強化保安措施 該部門指出，中國大陸滲透和收集情報手段、方法多元，台軍全面強化保防措施，近期偵辦共諜案多為官兵主動反映、及時查察，凸顯持續保防教育、強化安全警覺功效。台灣國防部長邱國正稱，近年中國大陸對台灣有很多動作，台方會同步進行損害管控。本報綜合報道