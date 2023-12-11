大學深夜食堂 好意頭消夜助溫習

【本報綜合報道】2024年全國碩士研究生招生考試將近，中國浙江理工大學啟新學院近日與學校創業實訓基地合作開設「深夜食堂」，在考研前一個月每晚為學生提供多種噱頭十足的消夜，如「餃」佼者、逢「烤」必過、「糕」中狀元和「腸」勝將軍等，為一眾深夜仍在溫書的學生加油打氣。

學院專職輔導員馬曉婷表示，考研學生常因溫習時太專注，往往到晚上10時許才發現已錯過飯點，校內教師因而商量在晚上8至9時提供熱食，給學生們補充能量，從緊張中暫時抽離，放鬆心情。校方從前期研究中，了解到大部分考研學生有深夜用餐需求，為保障食品安全並節約時間，學院決定與校內大學生創業實訓基地合作，開設深夜食堂專區，並推出「夜宵優惠券」，一頓消夜基本花費不會超過10元人民幣（約11港元），價廉物美。

了解學生壓力 適時鼓勵 深夜食堂菜單上的食物名稱均為學院學工辦老師設計，寄託了對學生的祝福。馬曉婷表示，她每天晚上也會在群組中提醒學生下單訂購消夜，並在吃飯時了解學生最近遇到的壓力，並適時給予鼓勵，學生們也會趁此與眾人分享考研技巧。她指校方明年將繼續開設深夜食堂，考慮推出養生粥等滋補食品。