化石胃內有殘肢 揭暴龍生前挑食

【本報綜合報道】加拿大艾伯塔省皇家提雷爾古生物博物館近日首次在年幼暴龍化石內，發現胃腔完好保存其生前最後吃下的食物，揭露了暴龍的飲食習慣。研究上周五已發表在科學期刊《科學進展》上。

古生物學家2009年在艾伯塔省立恐龍公園發現一副接近完整、屬於暴龍科的年幼蛇髮女怪龍骨架，估計牠生前重達350公斤、長4米，年齡約5至7歲。博物館工作人員近日偶然發現牠肚內藏有動物的後肢，推測屬於兩隻未滿一歲捷足龍。古生物學家並未在化石的胃內發現其他動物骸骨，反映蛇髮女怪龍生前十分挑食，只吃捷足龍後肢。他們估計，蛇髮女怪龍在不同時間殺害兩隻捷足龍，然後扯下牠們的後肢吃掉，是其最後一餐或倒數第二餐。

專家指飲食習慣隨年齡變化 古生物學家認為，暴龍的飲食習慣會隨年齡增長而發生變化，大型暴龍咬合力足以咬碎骨頭，而年幼暴龍咬得不夠深，牠們會捕食身手敏捷的小型獵物。新發現有助填補中小型恐龍在當地白堊紀中後期生態系統的空白。