大中華 牛河梁遺址新發現 文明起源推前600年

台基建築距今約5700年

會上提及，在距今5,800至5,200年前後的古國時代第一階段，以西遼河流域的牛河梁遺址為代表，屬於新石器時代晚期的紅山文化。遺址自1981年發現以來，考古發掘工作至今持續40多年。遺址第一個地點在中心位置一座海拔最高的山樑上，1986年初步確認由品字形排列的3組山台構成，2017年至2021年的發掘進一步確認是由9座台基構成的大型台基建築群，其中出土各類泥塑的「女神廟」坐落在9號台基上。