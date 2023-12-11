大中華 牛河梁遺址新發現 文明起源推前600年
中國國家文物局上周六在北京發布中華文明探源工程第五階段工作最新研究成果，指遼寧省朝陽市的牛河梁遺址新發現，讓中華文明起源時間線向歷史縱深推進約500至600年，為中華文明起源階段性劃分方式提供更清晰明確的資料。
台基建築距今約5700年
會上提及，在距今5,800至5,200年前後的古國時代第一階段，以西遼河流域的牛河梁遺址為代表，屬於新石器時代晚期的紅山文化。遺址自1981年發現以來，考古發掘工作至今持續40多年。遺址第一個地點在中心位置一座海拔最高的山樑上，1986年初步確認由品字形排列的3組山台構成，2017年至2021年的發掘進一步確認是由9座台基構成的大型台基建築群，其中出土各類泥塑的「女神廟」坐落在9號台基上。
遼寧省文物考古研究院研究館員郭明表示，牛河梁遺址原來認定距今5,500至5,000年。但測年結果顯示，台基建築修築時間約在距今5,700年左右，等於把整個時間線向前推，並發現祭祀禮儀活動遺迹。
「禮」或早於周代已出現
他指過往一直都說中國是禮儀之邦，「禮」的出現以往追溯至周代，新發現可能推前「禮」的出現時間。本報綜合報道
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