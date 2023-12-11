羅馬醫院起火3長者亡

意大利首都羅馬東部郊區一間醫院上周五起火，造成3名長者身亡。約200名病人獲安排疏散到附近體育館，之後轉往市內其他醫院就診。當地傳媒報道，醫院地下室首先起火，火勢蔓延至急症室及深切治療病房，多間病房充滿濃煙。死者中有兩人因吸入濃煙死亡，餘下一人因心臟病發過身。（綜合報道）