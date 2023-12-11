12月11日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月11日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
羅馬醫院起火3長者亡
意大利首都羅馬東部郊區一間醫院上周五起火，造成3名長者身亡。約200名病人獲安排疏散到附近體育館，之後轉往市內其他醫院就診。當地傳媒報道，醫院地下室首先起火，火勢蔓延至急症室及深切治療病房，多間病房充滿濃煙。死者中有兩人因吸入濃煙死亡，餘下一人因心臟病發過身。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231211-1211_00180_049/羅馬醫院起火3長者亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc