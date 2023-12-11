龍捲風吹襲田納西州 6死逾20傷 8萬戶停電
【本報綜合報道】美國田納西州中部上周六遭受龍捲風吹襲，造成至少6人死亡及20多人受傷，多個城市房屋業受損停電。州長比爾‧李（Bill Lee）對死者表示哀悼，呼籲所有居民繼續聽從官員指示留在家中。
州長籲居民留家
田納西州首府納什維爾大都會警察局確認，市中心北部3人死亡，包括一名兩歲兒童和其母親，另有兩名兒童送往醫院，無生命危險。蒙哥馬利縣治安官辦公室表示，龍捲風上周六下午約兩時開始吹襲當地，至今造成3人死亡，包括一名兒童。
蒙哥馬利縣府克拉克斯維爾（Clarksville）消防部門發布照片顯示，當地房屋嚴重受損，碎片散落草坪，建築物牆壁的隔熱材料撕裂。
國家氣象局在田納西州發布多個龍捲風警報，美國有供電追蹤網站稱，田納西州上周六晚上有8萬多戶停電。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231211-1211_00180_045/龍捲風吹襲田納西州--6死逾20傷--8萬戶停電
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：