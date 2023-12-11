龍捲風吹襲田納西州 6死逾20傷 8萬戶停電

【本報綜合報道】美國田納西州中部上周六遭受龍捲風吹襲，造成至少6人死亡及20多人受傷，多個城市房屋業受損停電。州長比爾‧李（Bill Lee）對死者表示哀悼，呼籲所有居民繼續聽從官員指示留在家中。

州長籲居民留家

田納西州首府納什維爾大都會警察局確認，市中心北部3人死亡，包括一名兩歲兒童和其母親，另有兩名兒童送往醫院，無生命危險。蒙哥馬利縣治安官辦公室表示，龍捲風上周六下午約兩時開始吹襲當地，至今造成3人死亡，包括一名兒童。