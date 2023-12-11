澳洲擬對外國人加辣 買樓申請費抬高2倍

物業空置罰款亦大增5倍 為了增加全國可負擔房屋供應量，以及推動住房租賃市場，澳洲財政部長查默斯昨天宣布，當地計劃2024年增加外國買家購買國內已經落成物業費用兩倍，同時擬向丟空現樓單位外國業主加徵罰款，庫房有望增加約5億澳元（約25.7億港元）收入，會用作投資房屋等優先範疇。

新措施僅適用於2017年5月後購買已落成物業外國投資者，在此限期前買現樓則不受此限。查默斯解釋，政府調高外國人購買現樓申請費，增加丟空現樓單位罰款，以及加強審查行動，將有助確保外國投資國內物業市場能夠符合國家利益。

稱為增加房屋供應 查默斯補充，政府明年就會引入上述措施，強調：「這些調整是為了確保外國投資與政府議程保持一致，從而增加國內可負擔房屋供應。」他另提及政府亦會削減外國投資「為租而建」計劃申請費，藉此鼓勵興建更多房屋。

根據現時準則，外國人購買100萬至200萬澳元（約541萬至1,028萬港元）現樓，需繳交2.82萬澳元（約14.5萬港元）申請費，空置費同樣是2.82萬澳元，兩者相加就是5.64萬澳元（約29萬港元）。當新措施落實後，外國人購買已落成物業將需支付8.46萬澳元（約43.5萬港元）申請費，並面臨每年16.92萬澳元（約87萬港元）的空置費，兩者合共25.38萬澳元（約130.5萬港元），是原先費用4.5倍。

若只單計空置費，假如外國投資者於2017年5月後購入一個現樓物業，只要之後繼續維持丟空單位，未來每年需繳交16.92萬澳元，比現時2.82萬澳元大增5倍。

出租空置率創新低 自新冠疫情爆發後，澳洲移民數字大增，加上外國人湧入投資房地產，導致國內房屋供應緊張，屬全球樓價最貴國家之一。當地多份報告公布，全國10月出租空置率創紀錄新低，僅得1.02%；當地2027年亦面臨超過10.6間房屋短缺問題。本報綜合報道