執政黨爆醜聞 岸田文雄擬換5名官員

【本報綜合報道】日本明年舉行眾議院總選舉，執政自民黨近期爆出政治斂財醜聞。《朝日新聞》昨日報道，首相岸田文雄計劃撤換內閣和自民黨執行部至少5名官員，全部隸屬該黨最大派系、曾經由已故前首相安倍晉三領導的清和政策研究會。

全屬安倍派系 政府架構勢變 報道引述知情政府官員透露，面臨撤換的官員分別是經濟產業大臣西村康稔、內閣官房長官松野博一、自民黨政調會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參議院幹事長世耕弘成。自民黨各派系要求成員舉行集資宴會，清和政策研究會被指允許將超出集資目標的部分利潤直接「回饋」議員，未依法記錄到收支報告書。

安倍晉三去年遇刺身亡後，清和政策研究會今年9月決定成立常任幹事會，採用15人合議制方式營運派系，當時放風表示將在明年秋季黨總裁選舉支持岸田文雄連任。今次面臨撤換的官員均是清和政策研究會常任幹事，報道認為代表過往一直在派系間推行制衡政治的岸田文雄政府，其架構發生重大變化。