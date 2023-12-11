反猶風波 美國賓大校長辭職

曖昧立場惹不滿 觸發金主撤捐款 美國賓夕凡尼亞大學校長馬吉爾（Elizabeth Magill）上周二在國會聽證會上迴避會否懲罰呼籲種族滅絕猶太人學生，觸發金主紛紛撤銷捐款。大學董事會主席博克（Scott Bok）前天證實馬吉爾已自願提出辭職，自己亦會下台。

博克在聲明首先感謝馬吉爾作為校長為賓大帶來貢獻，祝願對方未來順利。

博克形容馬吉爾上周在聽證會與另外兩間大學的校長一同犯下一個非常不幸錯誤，導致其職位難以站得住腳，彼此均同意是時候離開校長職位。

美媒指出，在大學任命新人選前，馬吉爾將繼續出任署理校長。

法律學院終身教授 可保教席 當得悉獲准辭職後，馬吉爾發聲明提到自己很榮幸能夠成為賓大校長，亦慶幸能夠與教職員工、學生、普通員工、舊生及社區成員一起推動大學重要使命。

由於馬吉爾是賓大法律學院終身教授，即使新校長上任仍可保留教席。

馬吉爾是自以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發衝突以來，首位因反猶太風波而下台美國大學校長。她上周二出席聽證會時，與哈佛大學校長蓋伊（Claudine Guy）及麻省理工學院校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）一同以保護言論自由為由，拒絕回答共和黨紐約州眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）提問，結果觸發外間不滿。一名賓大金主揚言，假如馬吉爾不離去，他將取消捐出價值一億美元（約7.8億港元）股票巨額款項。

然而，即使馬吉爾去意已決，斯特凡尼克繼續窮追不捨，並稱「一個辭職，還有兩個未走」。

議員促哈佛麻省理工採行動 她形容馬吉爾離職只是解決摧毀國內著名高等教育機構反猶太主義開始，馬吉爾離開只達要求最低標準，促請哈佛大學及麻省理工學院採取類似行動。面對外界批評，蓋伊日前已經道歉，暫時未公布會否離任；麻省理工學院則宣布支持科恩布魯斯留任。本報綜合報道

賓大是常春藤大學之一。 馬吉爾