阿巴斯斥美 須為加薩兒童傷亡負責

【本報綜合報道】美國上周五在聯合國安理會緊急會議行使否決權，令要求巴勒斯坦加薩地帶立即停火的決議草案，因一票之差而無法通過。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯上周六回應時表示，美國要為巴人兒童的流血事件負責。

指美否決停火議案違人道 阿巴斯的辦公室上周六發表聲明，表示由於美國支持以色列，阿巴斯稱美方採取有侵略性且不道德的立場，明目張膽違反一切人道主義的價值和原則，因此必須為加薩地帶的巴人兒童、女性和長者的流血事件負責。聯合國秘書長古特雷斯當天在會議表示，自以色列今年10月7日採取軍事行動以來，已經有超過1.7萬名巴人死亡，包括超過4,000名女性及7,000名兒童。

中日對話 圖合作穩局勢 另一方面，中國和日本專家上周六在北京舉行中日高端智庫學者對話討論國際局勢，認為兩國應該在國際社會發揮作用，讓以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯持續衝突的加薩地帶局勢步向穩定。中國社會科學院日本研究所所長楊伯江指出，中日兩國應該與更多國家合作，為早日停戰而積極努力；日本國際論壇理事長渡邊繭強調，現在正是需要國際社會協作的時代。