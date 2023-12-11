加薩哈馬斯分子 傳赤身棄械投降

【本報綜合報道】以色列繼續在巴勒斯坦加薩地帶的地面行動，上周六網上流傳的影片宣稱，大批回教激進組織哈馬斯武裝分子集體向以色列士兵投降，有人更按照指令交出武器。惟外界質疑這一幕是刻意安排，是以方用於宣傳並打擊巴人士氣。

事發現場據報是加薩地帶北部地區賈巴利亞，影片可見一批男子赤裸上身，在街頭一字排開並手持身份證明文件，他們前方停放一輛以色列主戰坦克。畫面傳來以色列士兵的廣播聲音，其中一名巴人男子從人群走出來，他高舉持有槍械的雙手，慢慢走到指定位置，在以色列士兵前方放下武器，之後繼續高舉雙手走回人群之中。

這個畫面在社交網廣為流傳，有人指出以色列士兵命令該名「棄械投降」的巴人男子，「拿起我給你的槍，但不要開槍，我們不想有麻煩，慢慢拿着它走出來，並放在地面另一邊」。

另外，一張在同一場合拍攝的照片顯示，上述巴人男子「棄械」時是右手持槍，但影片顯示他左手持槍，因此外界質疑以色列士兵攝錄這一幕至少兩次。

巴人集體投降片段受質疑 由於以色列士兵在加薩地帶行動時，要求被扣留的巴人男子，脫掉內褲之外的衣服，確保他們「清白」並沒有攜帶武器或穿上炸彈背心。上述巴人集體投降的畫面流出後，有人認為這些只穿內褲的巴人男子，仍然獲准持有武器是根本不可能。惟有人反駁指出，當事人可能持有多種槍械，所以多次來回人群與士兵之間「棄械」。

另一方面，以色列總理內塔尼亞胡周日表明繼續攻打加薩地帶，批評國際社會呼籲結束戰爭，與支持消滅哈馬斯的目標不符。他向內閣通報最新情況時說，已經告訴法國、德國等國家領導人，不能夠一邊支持消滅哈馬斯，一邊施壓要求結束戰爭。