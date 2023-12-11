也門叛軍 中東添亂 揚言攻擊駛以商船

目標不論國籍 促外界拒交易 以色列對巴勒斯坦加薩地帶發動戰爭，對整個中東地區局勢產生骨牌效應。伊朗為首「抵抗軸心」勢力之一的也門叛軍青年運動上周六警告，攻擊所有航經鄰近海域前往以色列的船艦。以色列政府同日揚言，一旦國際社會仍然對青年運動的襲擊置之不理，以方準備好出手反擊；外界憂慮以巴戰火進一步擴大。

青年運動發表聲明，由於以色列繼續對加薩地帶實施大屠殺、種族滅絕戰爭、圍困，所以已經阻止以色列船艦在紅海及阿拉伯海航行作為反制。聲明宣布行動升級，不論船艦的國籍，如果它們不是前往加薩地帶，為當地巴人提供所需要的食物及藥品，都一律被禁止取道上述海域前往以色列，否則成為青年運動的合法攻擊目標。

聲明稱為加薩爭取食物藥品 聲明呼籲所有船艦及船運公司不要與以色列港口進行交易，否則航行安全不受保障。青年運動表示這項警告即時生效，並重申只要船艦與以色列無關或並非駛往以色列，該武裝組織全面致力於全球貿易繼續在紅海及阿拉伯海進行。也門對出海域是紅海、曼德海峽、亞丁灣，在往返大西洋與印度洋、歐洲及亞洲的最短航線之上。

青年運動武裝分子上月20日乘坐直升機，空降在也門港口城市荷台達對出紅海海域航行的貨船銀河領袖號，該船被指與以色列商人昂加爾（Abraham Ungar）有關。本月3日，青年運動被美國中央司令部指控對3艘貨船發動4次攻擊，使用的武器包括反艦彈道導彈，同時派出3架無人機，飛向到場協助的美國神盾驅逐艦卡尼號。

以籲歐美關注 或作軍事行動 以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）上周六表示，以色列總理內塔尼亞胡已經與美國總統拜登及歐洲國家領導人，討論被指與以色列有關的商船遭青年運動攻擊一事，他說：「以色列給予世界一些時間組織防止此類事件，如果沒有一個全球性的安排，我們將採取行動移除這個海軍圍困，因為這是全球性的問題。」

法艦擊落無人機 美播作戰片段 另一方面，法國海軍周日表示，護衞艦朗格多克號前一天晚上在紅海海域，擊落兩架由也門直飛前往該艦方向的無人機，但沒有說明軍艦是否無人機的目標，事發海域距離荷台達大約110公里。朗格多克號今年中在印度洋西北部海域執行任務，並加入美國艾森豪威爾號航空母艦打擊群，上月26日穿越霍爾木茲海峽進入波斯灣。

美國海軍上周六發布影片，公開卡尼號早前在紅海、曼德海峽、亞丁灣實施防空作戰，迎擊青年運動空中目標的畫面。綜合美國中央司令部通報及美國傳媒報道，卡尼號10月19日、上月29日、本月3日與青年運動交火，宣稱合共擊落4枚巡航導彈及19架無人機，但影片畫面顯示「卡尼號22—0」的字眼，意味擊落22個空中目標。本報綜合報道

銀河領袖號在紅海遭青年運動挾持。（Getty Images圖片） 海上重要樞紐 勢增航運成本 卡尼號在紅海發射防空導彈迎擊空中目標。 朗格多克號在紅海擊落無人機。