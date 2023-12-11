山東高校離奇規定 評核績效須論忠誠

要抄高層講話精神 另謀發展會被扣分 山東省一間民辦高校被指要求聘任的專職教師簽署崗位責任條款書，其中對學校的「忠誠度」要接受考評，還要求抄寫董事長講話精神。多位離職或在職教師上周五承認有關條款在實際考核存在，校方回應時表示正在調查事件。

內地傳媒上周六報道，涉事學校山東現代學院的崗位責任條款書規定，「工作三心二意，不忠誠，報考其他單位的，發現一次扣50分，同時扣除往後一年的誠信績效，直至辭退」；又在會議、衞生等方面設有很多考核，例如要求準時參加會議，紀錄要書寫工整清晰、內容詳實，會議後當場評比結果。評比結果其中A佔15%，B佔35%，C佔35%，D佔15%，排名A得10分，排名B得5分，排名C得3分，排名D得零分。

此外，責任條款書提到，「要求每次會議紀錄都要抄寫並能覆講，每少抄寫一次扣5分，不能覆講的扣5分」、「董事長講話精神抄寫並覆講，每少抄寫一次扣5分，不能覆講的扣5分」。該校在職或離職的多位教師反映，該責任條款書的考核機制存在，而且需要員工簽署。劉宇（化名）今年6月入職山東現代學院，7月離職。他向內地傳媒透露，若人事處發現在職教師尋找其他工作，會對其扣分並辭退處理。

要求每天錄片打卡 離職教師孫忠（化名）表示，他曾經簽署過該條款書，在參加學校會議後，教師需要抄寫會議紀錄並接受評級；又指出教師需要每天按時錄製讀書影片並發送到群組中「打卡」，所讀書目為學校規定的《不抱怨的世界》。另一名在職員工確認，教師需要抄寫會議紀錄並參加評級，還被要求學習董事長的講話精神並按時錄製讀書影片。

對於報道內容，該校一名副院長表示「現在不在學校，不清楚」。資料顯示，山東現代學院前身是山東民進中西醫進修學院，2003年經山東省人民政府批准，山東民進中西醫進修學院和山東現代計算機專修學院合併，成立山東現代職業學院。2015年在山東現代職業學院基礎上，建立山東現代學院，成為本科層次民辦普通高校。本報綜合報道