神州多地暴雪 發黃色預警

【本報綜合報道】內地中央氣象台昨日早上發布暴雪黃色預警，預計昨日下午兩時至今日下午兩時多地下雪，其中陝西中部、山西中南部、河南北部、河北西南部、山東西南部部分地區有10毫米至20毫米暴雪。上述部分地區新增積雪深度4厘米至10厘米，局部地區可達12厘米至15厘米。

周中將遇更強大降雪 華北地區昨日至今日將遭遇今冬以來最大範圍強降雪天氣，內蒙古河套地區、陝西中北部、山西、北京西南部、河北中南部、山東中西部和山東半島、河南中北部等地均有大雪。

此輪降雪過後，華北、黃淮等地周三至周四將遭遇新一輪強度更強、範圍更大的降雪天氣，北京、天津、河北、山西、山東、河南等地的部分地區還將出現中到大雪。

氣象分析師王偉躍表示，前期降雪不多的華北地區接連出現兩輪強降雪，主要是因為水氣條件轉好。

由於未來幾天南支槽活躍，副熱帶高壓也明顯偏強，令大量暖濕水氣北上；加上冷空氣自東路南下，並通過東風回流經過渤海黃海濕度增大，攜帶的水氣更充沛，冷暖空氣在華北黃淮一帶交匯，共同引發大範圍雨雪天氣。